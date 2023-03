Statsminister om kritik: Værdier er stadig centrale i udenrigsstrategi

Det var statsminister Mette Frederiksens (S) regering, der lancerede ideen om en "værdibaseret udenrigspolitik" i 2022.

Men blot et år efter bliver der ifølge flere kritikere gjort op med det. Det afviser Mette Frederiksen dog.

- Den værdibaserede udenrigspolitik er kernen i vores udenrigspolitik. Vi bliver globalt betragtet som et af verdens stærkeste demokratier, hvad vi også er, siger Frederiksen i TV 2-programmet "Lippert".

Hun fremhæver blandt andet, at Danmark fremmer kvinders, minoriteters og fagforeningers rettigheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tre begivenheder har vakt opsigt blandt regeringens kritikere.

Statsministeren har netop været i Egypten for at mødes med præsident Abdel Fattah El-Sisi, som har fået international kritik for synet på menneskerettighederne.

Han er blevet kritiseret for at tillade tortur og for at fængsle politiske modstandere, efter at han kom til magten ved et kup i 2013.

Regeringen køber våben fra en israelsk våbenproducent, der leverer udstyr til operationerne i det palæstinensiske selvstyre.

Og regeringen vil igen tillade salg af våben til Saudi-Arabien og Emiraterne.

Statsministeren fremhæver, at Rusland og Kina er til stede i eksempelvis Afrika, og at Europa også har en strategisk interesse der. Men at det ikke nytter noget at være moralsk overlegne.

- Vi skal kunne samarbejde med mange forskellige lande. Også lande hvor vi ikke er enige om alt. Jo bedre dialog, jo bedre forudsætninger har vi for at påvirke hinanden.

- Hvis ikke Europa spiller en stærkere rolle, så rykker Rusland og Kina ind. Og virkeligheden er den, at Rusland og Kina er rykket ind. Meget aktivt, nogle vil mene aggressivt. Og det er ikke lande, der fremmer de værdier, vi ønsker at fremme, siger hun i tv-programmet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen vil senere på året fremlægge en ny udenrigspolitik. Selv om statsministeren fremhæver, at værdier stadig er kernen i udenrigspolitikken, så lægger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) op til et strategiskifte.

Han taler nu i stedet om "pragmatisk idealisme" eller "pragmatisk realisme", hvilket han ikke har lagt sig fast på.

På et kort pressemøde på Marienborg blev han onsdag spurgt til, at Saudi-Arabien stod bag et mord på journalist Jamal Khashoggi, som blev parteret.

Alligevel vil Danmark nu tillade våbeneksport til landet. Løkke mener ikke, at krigen i Ukraine betyder, at danske værdier kastes overbord.

- Nej, jeg synes også, man skal vende det om og sige, at det ikke er fordi, vi åbner for våbeneksport. Vi udelukker bare ikke, at der slet ikke kan eksporteres noget som helst til Saudi-Arabien.

- Vi skylder vores egen forsvarsindustri, at vi ikke giver dem anderledes vilkår end forsvarsindustrien rundt om i Europa. Det er forudsætningen for at vores forsvarsindustri kan indgå i de værdikæder, der er i den globale forsvarsindustri, siger han.

/ritzau/