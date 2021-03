Statsminister om ugelang møderække om genåbning: Vil høre alle

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, efterlyser et højere tempo fra statsministeren i møder om genåbning.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forsvarer tirsdag, at det skal tage to uger at mødes med Folketingets partier om en mere langsigtet genåbningsplan, med, at hun gerne vil høre alle partiers bidrag.

Under spørgetimen med statsministeren spørger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om statsministeren vil sætte tempoet op og mødes hurtigere end den planlagte forløb, hvor der er fastlagt møder indtil fredag i næste uge.

- Jeg er helt sikker på, at mine kolleger er klar til at stille op dag og nat. Det har vi vist hele vejen igennem. Det er jeg i hvert fald. Vil statsministeren ikke være med til at sætte tempoet op, spørger Ellemann-Jensen.

Først svarer statsministeren, at hun er enig i, at der bør laves en fælles genåbningsplan mellem Folketingets partier.

- I sidste uge fik vi kritik for, at tingene gik for stærkt. Nu får vi kritik for, at det går for langsomt. Men lad os gøre det i den takt, vi kan blive enige om, siger Mette Frederiksen.

Da Jakob Ellemann-Jensen giver udtryk for, at han ikke synes, at det besvarer hans spørgsmål, lyder det fra statsministeren:

- I al respekt synes jeg ikke, at jeg kan nøjes med alene at mødes med Venstres leder, selv om Venstres leder er rigtig vigtig også for genåbningen. Nu vil jeg gerne have lov til at drøfte det med alle Folketingets partier.

Statsministeren mødtes mandag med Jakob Ellemann-Jensen, og tidligere tirsdag med Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Onsdag er det SF's tur, inden statsministeren rejser til Israel torsdag. Efter turen til Israel går statsministeren i karantæne. Hun har ikke planlagt virtuelle møder med partierne i karantæneperioden.

Tirsdag i næste uge, 9. marts, genoptages møderne, når statsministeren mødes med Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

To dage senere er de sidste møder med Liberal Alliance og Alternativet.

Flere oppositionspartier har givet udtryk for, at de ikke forstår, hvorfor den møderække ikke kan gennemføres hurtigere.

/ritzau/