Statsminister opfordrer oldeforældre: Tag det tredje stik

Alle over 18 år, som fik et vaccinestik i sommer, får i løbet af de kommende måneder invitation til 3. stik

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrer "meget, meget kraftigt" ældre til at tage imod en udsendt invitation til tredje stik af coronavaccinen.

- I dag har vi derfor et helt centralt budskab. Til oldeforældre, bedsteforældre, sårbare, personale i frontlinjen, alle jer, der er vaccineret allerede sidste vinter og i foråret: En meget, meget kraftig opfordring til at tage imod det tredje vaccinestik, siger Mette Frederiksen på et pressemøde.

Alle andre over 18 år, som fik det andet stik i sommer, vil modtage en invitation i løbet af de kommende måneder, tilføjer hun.

Regeringen holder pressemødet få timer, efter at Statens Serum Institut (SSI) har meddelt, at 5120 personer er smittet med coronavirus det seneste døgn. Det er det højeste antal under epidemien.

- Det er vigtigt, at vi nu sætter alle sejl til. Det skyldes også den nye variant Omikron. Vi ved fra tidligere varianter, at tid er den afgørende faktor, siger Mette Frederiksen.

Der er konstateret syv tilfælde af smitte med omikron i Danmark, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/