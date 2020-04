Statsminister på genåbnet skole: Er vildt imponeret over børnene

Mette Frederiksen meddelte i sidste uge, at daginstitutioner og skoler ville åbne efter påsken.

Første fase af den gradvise genåbning af Danmark indledes onsdag morgen, og det er med statsminister Mette Frederiksen (S) som iagttager på Lykkebo Skole i Valby i hovedstaden.

Statsministeren har besøgt forskellige klasser og set, hvordan eleverne er mødt ind til time under anderledes forhold.

- Jeg er vildt imponeret. Børnene er vildt glade for at se deres kammerater igen, siger Mette Frederiksen til TV2 News og tilføjer, at hun godt ved, at det er en "bøvlet" situation for både voksne og børn.

Vuggestuer, børnehaver og skoler landet over åbner onsdag efter at have været lukket i fire uger grundet coronaudbruddet i Danmark. Nogle er dog først klar til at åbne mandag.

Det var i sidste uge, at Mette Frederiksen meddelte, at børn efter påsken igen kunne komme i daginstitution, og at elever fra 0. til 5. klasse igen kunne komme i skole. De store elever fortsætter med hjemmeundervisningen.

Børn, som er tilbage i vuggestuen, børnehaven eller skolen, kan se frem til en anderledes hverdag.

Hænder skal sprittes godt af, der skal vaskes hænder en del gange i løbet af dagen, og børnene skal lære at holde afstand til hinanden. Desuden skal børnene være så meget udenfor som muligt.

Tirsdag eftermiddag meddelte Mette Frederiksen, at hun ønskede at åbne Danmark mere. Men et væld af spørgsmål kunne hun ikke svare på i den forbindelse.

Senere tirsdag havde statsministeren indkaldt til partiledermøde om næste fase af genåbningen.

Her kunne de øvrige partier komme med ønsker og indspark. Nu regnes der på, hvad der giver mening i næste fase. Både økonomisk og sundhedsfagligt.

Der vil være en del fokus på, hvor meget af erhvervslivet der kan åbnes for igen.

Mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner holder fortsat lukket for at begrænse smittespredning.

Eksempelvis storcentre, natklubber, caféer, barer, restauranter, frisører, kirker, biblioteker og idrætsforeninger har lukket frem til 10. maj.

/ritzau/