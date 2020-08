Statsminister: Rigtigt tidspunkt at udfase hjælpepakker

Danskerne bruger penge igen, og coronasmitten er fint under kontrol, siger Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var torsdag på besøg hos 3F i Kastrup. Her er nogle af de medarbejdere, der er blevet fyret som følge af tilbagegangen i luftfartsbranchen under coronakrisen, organiseret.

Dem vil regeringen forsøge at hjælpe med eksempelvis uddannelse og hurtigere indsats fra jobcentrene, så tilknytningen til arbejdsmarkedet kan bevares. Det fastslår Mette Frederiksen under besøget.

- Lufthavnen og aktiviteterne i forbindelse med den er noget af det, der er allerhårdest ramt. Det skyldes, at luftfartsaktiviteten i hele verden er gået ned på grund af covid-19.

- Vi står både med en udfordring for luftfartsbranchen og for de konkrete personer, som har mistet deres job, siger Mette Frederiksen.

Hun mener dog, at situationen ved indgangen til efteråret er mere positiv, end man troede, efter at Danmark og mange andre lande i foråret lukkede for en stor del af samfundsaktiviteten for at få bugt med corona.

- Heldigvis er det indtil nu gået bedre, end vi turde håbe på i forhold til beskæftigelsen og arbejdsløsheden. Men det hjælper ikke på situationen for dem, der er blevet ramt.

- Det handler om, hvad vi kan sætte i gang, som er den største hjælp til dem, der ikke kommer tilbage til deres job. Nogle af dem, der er blevet fyret, skal vi have videre. For eksempel med uddannelse.

Spørgsmål: Har I også en ny hjælpepakke på vej for branchen generelt?

- Vi er i gang med at udfase hjælpepakkerne, og det er det rigtige tidspunkt at gøre det. Samfundsaktiviteten er oppe igen, vi har smitten fint under kontrol, og ganske mange er ude at bruge penge igen.

- Så skal man ikke fortsætte med hjælpepakker. Men vi har hele tiden sagt, at vi vil have en særlig opmærksomhed på brancher, der bliver ved med at være udsat. Der er luftfart absolut en af dem.

Spørgsmål: Det er fremme, at delejob kunne være en mulighed. Hvad forventer I at indgå aftale om dér?

- Arbejdsmarkedets parter sidder lige nu og forhandler om, hvordan arbejdsdeling, som er noget af det, der har været i brug hen over foråret, kan forbedres. Jeg tør ikke sige, hvor langt man er i forhandlingerne, siger Mette Frederiksen.

Hvis arbejdsmarkedets parter bliver enige om at indføre en ordning om arbejdsdeling, kan det måske afværge afskedigelser, når lønkompensationsordningen udløber lørdag.

Ifølge Politikens oplysninger forhandler parterne om at indføre en dagpengesats, der er 10 til 25 procent højere end den almindelige ydelse.

Det kan måske gøre det mere attraktivt for ansatte at sige ja til en delejobordning i en periode, indtil de måske kan vende tilbage til deres gamle job på fuld tid.

/ritzau/