Statsminister til unge med mistrivsel: I kan ranke ryggen

Ungdomspanel overrækker anbefalinger til politikere for at mindske mistrivsel efter omfattende nedlukninger.

Tidlig morgen og sen aften har unge mødtes på videochat for at lave anbefalinger til politikerne for, hvordan børn og unge kommer bedst ud af de omsiggribende restriktioner som følge af corona.

Ungdomspanelet, som repræsenterer ungdommen, har onsdag afleveret 15 anbefalinger til regeringen, som vil gå videre med dem.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger onsdag aften ved præsentationen på Krogerup Højskole i Nordsjælland, at de unge skal ranke ryggen.

- Nogle børn og unge vil have behov for en særlig indsats, men det vigtigste er, at danske børn og unge kan ranke ryggen, for I har været en af de vigtigste forudsætninger for, at vi har klaret os igennem den sværeste krise siden Anden Verdenskrig.

- På den baggrund kan man godt ranke ryggen, siger hun.

Særligt børn og unge har været ramt af pandemiens nedlukninger, og det kan betyde mistrivsel og et fagligt efterslæb. Det skal anbefalingerne dæmme op for.

Der er blandt andet anbefalinger om flere job til unge, samtaler om trivsel, flere lektiecaféer og forlængelse af praktikperioden for unge på erhvervsuddannelserne.

- Under pandemien har unge i hele verden mistet noget, som I aldrig får igen. men det er lige så sandt, at I tog et ansvar på jer, til trods for at de fleste børn og unge ikke har været bange for at være syge.

- Hvornår har der egentlig været en generation i Danmark, som har ofret så meget for andre end sig selv. Jeg kan faktisk ikke huske det, siger Mette Frederiksen.

Alt for mange børn og unge har følt, at det var ligegyldigt at stå op, da de var hjemsendt, for man skulle ikke noget, mener Esther Vyff Balslev Petersen fra Danske Skoleelever.

- Det var ligegyldigt, hvordan man så ud, for ingen kunne se, at du ikke havde bukser på til din matematiktime.

- Kampen var mod en fjende, som man ikke kan vinde over. Mange følte at kampen skulle kæmpes alene uden klassekammerater og fællesskaber, siger hun.

Også undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) roser de unge.

- Jeg tror, det er en erfaring, denne ungdomsgeneration kommer til at tage med sig hele livet. Denne corona-generation er blevet myndig og mægtig. Man har givet noget, men man har som ungdomsgeneration også fået noget ved at give så meget til hinanden.

- Jeg glæder mig til at se, hvad det betyder, når den indestængte energi bryder løs. Jeg glæder mig til dette århundredes brølende 20'ere, siger hun.

