Statsminister: Tonen på sociale medier har taget overhånd

Mette Frederiksen er villig til at se på, om der skal pålægges teknologivirksomheder et udgiveransvar.

Et gennemgående tema for tv-programmet X-factor blev i fredags de mange hadbeskeder, både deltagerne og dommerne har modtaget.

Det vækker også opsigt på Christiansborg, hvor politikerne fulgte med, da underholdningsprogrammet kørte over skærmen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) så selv med og mener, at det er en "ualmindelig vigtig diskussion".

- Det har taget overhånd. Det er kammet over, den måde vi diskuterer med hinanden på på sociale medier i Danmark. Det er taget til og har vokset gevaldigt frem i den seneste tid, siger statsministeren.

Hun vil gerne være med til at diskutere, hvad der konkret kan gøres.

Det er formand Pia Olsen Dyhr (SF), der bringer spørgsmålet op i Folketingssalen tirsdag.

En af de to deltagere i gruppen, der forlod talentkonkurrencen, gav udtryk for, at hun var lettet.

- Det gjorde ondt i hjertet at høre den unge kvinde Ida ånde lettet op, da hun forlod programmet. Hun var lettet, fordi hun var udsat for massiv mobning og had på nettet.

- Tænk, at man skal ånde lettet op, når ens drøm bliver knust, fordi man bliver sendt ud, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun erkender, at der ikke nødvendigvis kan gøres noget politisk. Men statsministeren er alligevel villig til at se, hvad der kan gøres ud over at appellere til en god tone.

- Vi er nødt til at tage næste skridt, hvad med udgiveransvar? Kan vi blive ved med at acceptere, at techgiganter siger, at de ikke har ansvar for, hvad der bliver ytret, når der er ytringer af den karakter, der er, siger Mette Frederiksen.

