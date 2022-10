Statsminister tror på bred aftale i opgør mod bureaukrati

Denne gang vil et opgør mod bureaukrati lykkes, mener statsminister, der ser bred politisk aftale for sig.

For første gang i en valgkamp er alle partier enige om, at der skal være et opgør med bureaukrati og dokumentation i det offentlige.

Det mener statsminister Mette Frederiksen (S).

I en tv-debat mellem de tre statsministerkandidater på DR1 søndag aften nævner værten, at der lige siden statsminister Poul Schlüter (K) i 1980'erne har været et ønske om mindre bureaukrati.

- Alle har sagt det. Det nye er, at nu siger alle partierne det i samme valgkamp, svarer Mette Frederiksen.

Hun henviser til, at også Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) ønsker, at man ved at skære ned på bureaukrati og krav til dokumentation giver mere tid til borgeren i det offentlige.

Derfor er Mette Frederiksen "meget optimistisk" i forhold til, "at det her kommer vi i mål med på tværs" efter valget. Der er nu "muligheden" for en "bred aftale om at komme af med bureaukrati og dokumentation".

Optimismen fra statsministeren kommer i en duel med Jakob Ellemann-Jensen, mens Søren Pape Poulsen lytter med fra sidelinjen.

De to diskuterer fremtidens velfærd i Danmark.

Her lyder det også fra Mette Frederiksen, at hun ikke bliver "forskrækket over" Venstres ønske om flere friplejehjem i kommunerne.

For det har Socialdemokratiet "snakket om i mange år".

Duellen mellem de to startede ud med en håndsrækning fra Jakob Ellemann-Jensen.

Uanset hvem, der ender som statsminister, er Venstre klar "til at få danskerne trygt igennem den her inflation", lyder det.

- Vi har brug for, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, siger Venstre-formanden.

Men, at der samtidig ikke vendes "det blinde øje" til, at nogle skal have hjælp til at komme igennem krisen.

/ritzau/