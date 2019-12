Statsminister tvivler på Venstres holdning til EU's budget

Statsministeren mener, at der er tvivl om Venstres holdning til EU's budget. Det er usandt, siger V-formand.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at der er skabt usikkerhed om, hvorvidt Venstre vil have, at Danmark skal betale mere til EU's budget.

- Fra regeringens side ønsker vi at holde EU's budget på én procent, at vi holder fast i den danske rabat og skubber på for at nedbringe administrationsudgifterne, siger Mette Frederiksen tirsdag i Folketingssalen.

- Jeg håber på et klart svar i spørgetimen i dag, fordi jeg senere denne uge tager til Bruxelles og forhåbentlig kommer til at forsvare de danske synspunkter om et forsvarligt EU-budget, siger hun.

Den danske regering står stejlt på, at EU-budgettet ikke må overskride 1,00 procent af bruttonationalindkomsten (bni), mens det finske EU-formandskab lægger op til, at budgettet skal være 1,07 procent af bni.

Et skøn - med betydelige forbehold - siger, at den danske EU-regning dermed kan blive 1,5 til 2 milliarder kroner dyrere årligt. Der er dog en del ubekendte - og et uafklaret spørgsmål om rabatter.

Danmark, Tyskland, Østrig, Holland og Sverige har i et politisk holdningspapir klart givet udtryk for, at de vil beholde deres rabatter. EU-Kommissionen og de øvrige lande ønsker at fjerne den.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, beskylder Mette Frederiksen for at tale mod bedre vidende i sagen, når hun hævder, at der er tvivl om Venstres holdning.

- Det er sjældent, at man oplever en statsminister tale mod bedre vidende i Folketingssalen. Det var det, der foregik i dag, og det var selvfølgelig et forsøg på at afspore debatten, siger han efter spørgetimen.

- Regeringen har valgt ikke at holde sig inden for det mandat, vi har givet. Man har stemt mod budgettet, selv om man klokkeklart har fået at vide, at så længe det holder sig inden for én procent, har man mandat til at stemme for.

Han henviser til, at regeringen i slutningen af november med mandat fra Folketinget stemte nej til EU-budgettet for 2020, fordi det ifølge regeringen var for dyrt.

Men de samlede udgifter var 5,8 milliarder kroner billigere, end Finansministeriet har oplyst i et notat til Folketinget.

Ministeriet har efterfølgende forklaret, at der var tale om en regnefejl, og udgiftsniveauet for EU's 2020 budget ligger inden for EU's udgiftsloft i 2020.

- Regeringen har ikke holdt det mandat, man blev udstyret med, og derfor kommer vil til at stramme op på mandatgivningsprocessen, fordi vi åbenbart ikke kan stole på regeringen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

