Statsminister: Tyske turister er endnu uvelkomne

Tyske turister får mulighed for at rejse ud, men de er endnu uvelkomne i Danmark ifølge statsministeren.

Tyskland har åbnet for, at borgerne gerne må besøge visse lande og regioner, hvor udbredelsen af covid-19 er lav.

Det gælder eksempelvis Ibiza, Mallorca og Nordjylland.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener dog, at det endnu er for tidligt at byde tyske turister velkommen til Nordjylland, hvor hun i øvrigt er fra og har familie.

- Jeg forstår godt, at tyskerne gerne vil til Nordjylland og holde ferie, det vil jeg også gerne, men det er en postgang for tidligt. Det seneste, jeg har hørt fra Tyskland, er, at man er på vej ind i en tredjebølge.

- Vi er ikke i en situation i Europa, hvor vi har vaccineret nok til, at vi kan lave den helt store genåbning hverken af vores samfund og vores grænser, men vi skal derhen, siger hun.

For at rejse ind i Danmark skal man i øjeblikket have et anerkendelsesværdigt formål. Det kan være i form af eksempelvis arbejde, ægtefælle eller børn i Danmark.

Statsministeren uddyber, at et kommende coronapas skal sikre muligheden for en ansvarlig turisme ved at give adgang til begivenheder eller udlandsrejser.

Passet kan vise, om en person er vaccineret eller for nylig har fået taget en coronatest med et negativt prøvesvar, der dokumenterer, at vedkommende ikke er smittet.

Det afgørende er, at smitten ikke stiger.

- Det afgørende i forhold til grænserne er, at vi undgår at få nye og smitsomme mutationer ind over grænsen, så selvfølgelig skal vi blive ved med at passe på, siger Mette Frederiksen.

Oppositionens største parti er enig.

- Det, der står allerførst for os, er ikke tyske turister. De skal være velkomne til at komme og bruge deres penge, men det, der står forrest for os, er børnene, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

/ritzau/