Statsminister vil prioritere forsvar: Vigtigere end alt andet

Socialdemokratiet og flere blå partier er åbne for at bruge flere penge på forsvar end allerede aftalt.

Intet er vigtigere end borgernes frihed, og med den begrundelse vil statsministeren ikke sætte en øvre grænse for, hvor mange penge, der skal bruges på forsvar.

- Vi skal bruge de penge, der skal til for at forsvare os selv, siger Mette Frederiksen (S) i et partilederdebat på DR og TV 2 onsdag aften.

Partilederne debatterer på tv, få timer efter at statsministeren udskrev valg til afholdelse 1. november.

Et af debattens emner er forsvar, der i marts blev styrket i en historisk aftale mellem fem partier, der øger forsvarsudgifterne med 18 milliarder i 2033.

Det betyder, at Danmark når et Nato-mål om at bruge to procent af bnp på forsvar om 11 år.

Statsministeren siger, at det kan blive nødvendige at bruge flere penge.

- Når alt kommer til alt, så er der en ting, der er vigtigere end alt andet. Det er selvfølgelig vores frihed. Den er for første gang i mange år reelt truet, siger Mette Frederiksen.

Også Liberal Alliances Alex Vanopslagh er parat til at bruge flere penge, mens Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er "åben for at se på det".

- Jeg kommer aldrig til at gå på kompromis med danskernes sikkerhed. Vi har brug for at komme i gang, siger Ellemann, som efterlyser forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Det nuværende forlig udløber med udgangen af 2023. Regeringens plan har været at vente med de forhandlinger til foråret.

Ellemann pointerer efterfølgende, at klimakrisen er den vigtigste af alle. Gør man ikke noget ved den, vil de yngre generationer "ikke tilgive os".

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, langer ud efter regeringens støttepartier, som ikke ønsker at bruge flere penge på forsvar - end allerede aftalt.

Han ønsker veteranerne prioriteret.

- Er der et område, hvor vi skal bruge meget mere, så er det vores veteranpolitik, siger han.

- Vil vi passe på Danmark, skal vi også passe på dem, der gør, at vi kan passe på Danmark.

/ritzau/