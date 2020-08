Statsministeren åbner for muligt påbud om mundbind

I den kollektive trafik eller ved indkøb kan der blive indført påbud om mundbind, siger Mette Frederiksen (S).

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbner for, at der kan blive påbud om at bruge mundbind i Danmark, når det ikke er muligt at holde afstand.

Det siger hun i et interview med Avisen Danmark.

- Man bliver nødt til at indstille sig på, at der kan komme nationale restriktioner for os alle sammen periodisk, hvor vi bliver nødt til at gøre tingene på en anden måde. Her tænker jeg ikke mindst på brugen af maske og mundbind, siger hun til avisen.

- Hvis vi skal være sikre på, vi ikke skal lukke for megen økonomisk aktivitet ned, og det er det, der er afgørende nu, kan det godt være, at vi skal bruge masker mere aktivt.

Det er i den kollektive trafik, ved indkøb eller andre situationer, hvor det kan være svært at holde afstand, at Mette Frederiksen mener, det kan blive nødvendigt med et påbud om mundbind.

Sundhedsstyrelsen har siden 1. august anbefalet, at danskerne bruger mundbind i den offentlige transport i myldretiden.

/ritzau/