Statsministeren afviser at have skriftet strategi under pandemi

Statsministeren taler nu om en "kalkuleret risiko", men tidligere anlagde hun et forsigtighedsprincip.

Ved pandemiens udbrud udtalte statsminister Mette Frederiksen (S), at hun anlagde et forsigtighedsprincip, hvad angår regeringens indgreb mod coronavirus.

Nu taler hun i stedet om en "kalkuleret risiko" ved den delvise genåbning af Danmark. Der ventes en stigning i antallet af indlagt til 870 i april. Det svarer til den hidtidige top under anden bølge i staten af januar.

Det bekymrer læger og sygeplejersker, fordi det vil presse sundhedsvæsenet.

Statsministeren afviser, at der er tale om et strategiskifte.

- Vi står ikke med en ny strategi, men det er rigtigt, at vi står med en kalkuleret risiko, siger Mette Frederiksen.

Selv hvis Danmark ikke blev genåbnet delvist, ville det føre til en stigning i antallet af smittede med coronavirus, understreger hun.

Det skyldes eksempelvis den britiske variant, som er mere smitsom end den oprindelige.

Baggrunden for genåbningen skyldes længden på nedlukningen og pandemiens varighed.

- Når vi vælger at genåbne yderligere, er det fordi, at vi har været i gang i snart et år. Og fordi nedlukningen af Danmark begynder at have alvorlige konsekvenser, der hvor det er hårdest.

- Men det er ikke et strategiskifte i forhold til forsigtighedsprincippet. Vi gør det sundhedsmæssigt forsvarligt, fordi vi har sæsonen med os, og flere danskere vil være vaccinerede, siger Mette Frederiksen.

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum siger på pressemødet, at genåbningen er sundhedsfaglig forsvarlig.

/ritzau/