Statsministeren: Alvorligste krise siden Den Kolde Krig

Danmark skal fortsat være en nær allieret til USA og stærkt engageret i EU og Nato. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag.

Her bliver regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fremlagt.

- Vi lancerer strategien på et tidspunkt, hvor Danmark og verden står over for store udfordringer. Hvor den ene krise afløser den anden.

- Lige nu ser vi en meget bekymrende situation mellem Rusland og Ukraine. Den mest alvorlige krise siden Den Kolde Krig, siger Mette Frederiksen fra Marienborg og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alle udfordringer viser os især en ting. Nemlig at vi kun kan forsvare Danmarks sikkerhed, hvis vi engagerer os i den verden, der omgiver os. Også når det er svært. En central del af strategien er derfor, at Danmark skal være klar til at tage ansvar.

Statsministeren siger, at kun et "helhjertet" internationalt engagement kan forsvare Danmarks interesser.

Samtidig vil Danmark fokusere på, at EU bliver mere selvhjulpent militært og sikkerhedspolitisk. Derfor indkalder statsministeren Folketinget til forhandlinger om en ny EU-politisk aftale.

Mest presserende lige nu er situationen mellem Ukraine og Rusland i fokus. Rusland har opmarcheret en større styrke på grænsen til Ukraine, og der er frygt for en decideret invasion.

Mette Frederiksen siger på pressemødet, at Danmark er klar til bidrage med militært udstyr til Ukraine. Men at reaktionen på en eventuel invasion internationalt er aftalt til at være hårde sanktioner.

- Vi vurderer, at denne situation er mere alvorlig end Balkan-krigen. For Rusland udfordrer Vesten. Men den enkelte dansker skal ikke gå og være bange, siger statsministeren.

For det danske forsvar er der ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) lagt op til fortsatte investeringer og moderniseringer.

- Vi skal udvikle og modernisere vores forsvar. Det gælder også på cyberområdet og evnen til at imødegå hybride trusler.

- Vi skal også have viljen til at bruge vores forsvar, når der er brug for det. Og det er der mod øst, siger Trine Bramsen.

Generelt set indeholder strategien et øget fokus på diplomati inden for en række kerneområder som tryghed, klima og migration.

/ritzau/