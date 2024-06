Statsministeren brevstemmer på socialdemokratisk spids til EU-valg

Den 9. juni vil danskerne forventeligt flokkes til valgstederne og stemme til EU-valget, men landets statsminister, Mette Frederiksen (S), har allerede klaret stemmeafgivelsen lørdag eftermiddag.

Det er sket i Aalborg, hvor Mette Frederiksen har brevstemt på Socialdemokratiets spidskandidat, Christel Schaldemose, fortæller statsministeren til Ritzau.

Og det har hun gjort for blandt andet at sætte fokus på, hvor nemt det er at brevstemme.

Statsministeren håber på, at flest muligt deltager i den demokratiske proces, og ikke misser valget, fordi de er på arbejde, ferie eller på anden vis forhindret i at møde op den 9. juni.

- Det er blevet meget nemmere at brevstemme, end det var engang. Man kan gøre det på sit lokale bibliotek. Så hvis man nu ved, hvem man har tænkt sig at stemme på, og måske tænker, at man bliver forhindret om søndagen (9. juni, red.), så vil jeg opfordre til, at man går ned og brevstemmer, siger Mette Frederiksen.

Der blev åbnet for brevstemmer i slutningen af april. Der kan brevstemmes frem til den 6. juni.

For at brevstemme kræves blot, at man møder op på et gyldigt brevstemmested og medbringer pas eller kørekort.

Mette Frederiksen anerkender, at der er en anden stemning over at stemme på selve valgdagen, og at det mistes ved at give en brevstemme:

- Men det er værre, hvis ens stemme går tabt, siger hun.

Selv om valgkampen er i gang, og kandidaternes plakater hænger i lygtepælene, har flere påpeget, at der ikke er helt den samme stemning, som når der afholdes folketingsvalg og kommunalvalg.

Det vækker dog ingen alarmer hos Mette Frederiksen. Det er normalt med en lavere stemmedeltagelse til EU-valget, pointerer hun desuden.

- Men over en bred kam følger danskerne altid ret godt med, siger hun.

Mette Frederiksen er ikke den eneste fra regeringen, der har brevstemt. Også beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har gjort det, skriver hun på Facebook.

- Måske er du på camping eller til fodboldstævne eller til mormors fødselsdag. Men så kan du gøre som mig og stemme allerede nu, skriver hun.

