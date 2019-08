Statsministeren er overrasket over Trumps aflysning

På trods af aflyst besøg er der stadig en god dialog mellem Danmark og USA, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er ærgerlig og overrasket over, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har aflyst sit statsbesøg.

Det siger hun ved en pressebriefing foran Udenrigsministeriet.

- Jeg havde ligesom mange andre set frem til besøget, og vi har været i fuld gang med forberedelserne, og jeg havde først og fremmest set frem til at markere vores stærke bilaterale samarbejde Danmark og USA imellem, siger hun.

Donald Trump har forud for det planlagte besøg fortalt, at han "kiggede på" et muligt køb af Grønland.

Det har både grønlandske og danske politikere afvist.

Mette Frederiksen slår dog fast, at der stadig er en god dialog mellem Danmark og USA på trods af aflysningen.

- Aflysningen skal ikke ødelægge vores tætte alliance og tætte forhold, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren fortæller, at der i løbet af natten til onsdag indgik en besked fra den amerikanske ambassade om, at præsidentens besøg er aflyst.

Besøget var planlagt til at finde sted 2. og 3. september.

