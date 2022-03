Statsministeren: EU-afstemning handler om værdier - ikke missioner

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) handler den kommende afstemning om det danske forsvarsforbehold om værdier og ikke om muligheden for at deltage i konkrete missioner.

- Det handler ikke om det konkrete. Det er en værdi, siger statsministeren tirsdag aften ved en tv-debat på TV 2.

Emnet for debatten er den aftale om forsvars- og sikkerhedspolitik, som regeringen og fire andre partier indgik søndag aften.

Også partilederne fra Venstre og Konservative beskriver valget som et til- eller fravalg af det kollektive forsvar i Europa og Vesten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lad os melde os fuldt og helt ind i den frie verden, siger Søren Pape Poulsen fra De Konservative.

Også Venstres Jakob Ellemann-Jensen taler om at "stemple ind" i "et Europa, der er ændret."

Ved debattens start blev Folketingets 13 partier bedt om at markere, hvem der ville beholde forbeholdet. Det vil tre partier: Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Her argumenterer Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, for, at forbeholdet er en garanti mod en EU-hær.

Frygten for en potentiel EU-hær bliver også brugt som argument af Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen:

- Der er ingen tvivl om, at det er der en del af EU-toppen, der drømmer om, siger hun.

- Vi skræmmer ikke krigsforbryderen Putin, ved at Danmark afskaffer sit forsvarsforbehold.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, angriber partierne bag afstemningen for at ville forsøge at koble afstemningen sammen med Ruslands invasion i Ukraine.

Selv om de to ting, ifølge Pernille Vermund, ikke har noget med hinanden at gøre.

- Alle siger, at det har ikke noget med Ukraine at gøre. Hvorfor gøre det nu, spørger hun partierne bag.

- Hvorfor skabe en splid i Danmark?

De fem partier bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative. De anbefaler alle at afskaffe forbeholdet.

Det samme gør Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Moderaterne.

/ritzau/