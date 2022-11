Statsministeren har stemt og gentager ønske om bred regering

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag morgen som den første af de 14 partiledere afgivet sin stemme ved folketingsvalget.

Her gentager hun, at hun gerne ser en bred regering over midten efter valget.

- Jeg håber på et bredt samarbejde, siger hun til journalister foran Hareskovhallen i Værløse, hvor hun har afgivet sin stemme.

Mette Frederiksen ankom sammen med sin mand, Bo Tengberg, i hånden. Hun skal nu til Aalborg, og hun fortæller, at Socialdemokratiet kæmper til det sidste.

- Vi kæmper til det sidste. Det her valg kan blive rigtig tæt, siger hun og ser tilbage på en god valgkamp:

- Det har været en anderledes valgkamp. Der har været flere personlige møder og flere personlige beretninger. Der er ingen tvivl om, at inflationen er det, der presser, siger Mette Frederiksen.

Selv om Socialdemokratiet ifølge målinger står til at blive det suverænt største parti i Folketinget, så balancerer partiet ikke langt fra at få det dårligste valgresultatet i knap 120 år.

Meget skal dog gå skævt, hvis ikke partiet, som har siddet på regeringsmagten siden 2019, bliver dominerende på mandater i Folketinget efter valget.

/ritzau/