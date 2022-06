Statsministeren i tale til Ukraine: I har vores dybeste respekt

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag formiddag talt direkte til det ukrainske parlament, som flagede med danske og ukrainske flag i anledningen.

Hun understregede, at hele den danske befolkning står bag ukrainerne, som kæmper mod Rusland, der invaderede landet for fire måneder siden.

- I har vores dybeste respekt. I kæmper ikke kun for jeres eget land. Men for frie nationer over hele verden.

- Det er en krig mellem frihed og undertrykkelse. Mellem demokrati og tyranni. En krig, som ingen af os har råd til at tabe, siger statsministeren i talen.

For nyligt samlede der sig et flertal i Folketinget for at støtte, at Ukraine kan blive kandidatland til EU, hvilket er en årelang proces.

Normalvis ville et land som Ukraine ikke være klar til at blive kandidat, men en række europæiske lande og EU-Kommissionen ønsker at sende et klart signal til ukrainere, der kæmper på slagmarken, og til Rusland.

Præsident Volodimir Zelenskij har talt til det danske folketing og senest til danske medier, som fik lov at stille spørgsmål.

Krigen har medført flere tusind dræbte og har sendt millioner af ukrainere på flugt internt og til resten af Europa.

Særligt Polen har taget imod mange flygtninge og bistået Ukraine. Danmark har også taget imod flere tusind flygtninge.

/ritzau/