Statsministeren indkalder til pressemøde efter valgrygter

Mette Frederiksen holder et pressemøde på Marienborg, hvor hun vil komme med en udtalelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder til pressemøde klokken 13.00 på Marienborg, hvor det er forventningen, at hun vil udskrive valg til Folketinget.

I indkaldelsen til pressemødet oplyser Statsministeriet, at statsministeren vil komme med en udtalelse. Det vil ikke være muligt for pressen at stille spørgsmål.

Marienborg er statsministerens embedsbolig, som ligger i Kongens Lyngby nord for København.

Torsdag vil De Radikale stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis ikke valget er udskrevet inden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var et ultimatum, som partiet kom med i starten af juli, efter Minkkommissionens hårde kritik af Mette Frederiksen og regeringen.

Derfor er valgspekulationerne også taget til de seneste dage. Mette Frederiksen mere end antydede tirsdag aften i et interview på DR, at valget vil blive udskrevet onsdag.

Hun afslørede ikke en valgdato. Men hun antydede dog, at valget er afholdt inden den 6. november.

Der er ingen regler for, hvor lang en valgkamp må være. Men den er normalt mindst tre uger af hensyn til de praktiske ting omkring afholdelsen af valg.

Mette Frederiksen og regeringens ministre har onsdag morgen været til statsråd med dronning Margrethe.

På statsrådet underskriver dronningen sammen med regeringen de love, som Folketinget har vedtaget. Det sker cirka seks gange om året.

Flere journalister var til stede, da Mette Frederiksen kort for klokken 11 forlod statsrådet for at sætte sig i sin ministerbil.

- Vi ses på Marienborg, sagde Mette Frederiksen til pressen.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev i 2011 også valget fra Marienborg. Ellers er de fleste valg med få undtagelser blevet udskrevet fra Folketingets talerstol.

/ritzau/