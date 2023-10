Statsministeren kalder død havbund for skrækindjagende

Billederne af dødt havmiljø i de danske farvande er "nærmest skrækindjagende".

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV 2 News, da hun får vist Berlingskes fotoserie af golde havbunde.

- Det er helt klart, at miljøet i vores fjorde, men også ude i havet, skal have en meget, meget særlig prioritet den kommende tid.

Hun fortæller, at der ligger et arbejde i at følge op og sikre, at den allerede vedtagne landbrugsaftale implementeres.

Folketinget vedtog i 2021 en klimaaftale om landbruget.

I den blev aftalt en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 10.800 ton i 2027.

Aarhus Universitet har opgjort den samlede udledning af kvælstof til kystvande i samme år til 55.000 ton.

- Vi har allerede truffet beslutninger i Folketinget om, at kvælstofudledningerne skal ned. Nu skal vi sikre os, at det rent faktisk sker, siger Mette Frederiksen til TV 2 News.

Kommentarerne falder ved Folketingets åbning og i forlængelse af en aktuel debat om forholdene i de danske farvande - og landbrugets indflydelse på situationen.

En rapport fredag fra Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at iltsvindet har nået et omfang og en styrke ikke set siden 2002.

Samtidig har avisen Berlingske sat fokus på problemet i de danske farvande med fotografier af farvande stort set uden liv det seneste år.

Billederne gør indtryk også på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg synes, de billeder er vildt skræmmende, siger han til TV 2 News.

- Det her skal vi gøre noget ved, og vi skal se på kvælstofudledningerne til vandmiljø.

Jakob Ellemann-Jensen vil dog ikke gå med til, at indsatsen skal reducere det danske landbrug, siger han.

- Jeg tror ikke på, at vi skal have mindre landbrug.

I stedet vil han have omstillet landbrugsproduktionen til mere klimavenlige former.

/ritzau/