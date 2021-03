Statsministeren kalder risiko for børn i Syrien kendt stof

Mette Frederiksen (S) mener ikke der er noget nyt i, at børn risikerer at blive kidnappet i Syrien.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger tirsdag, at risikoen for, at børn med dansk tilknytning, der sidder i lejre i Syrien, bliver kidnappet og trænet til terror, ikke er ny.

Det gør hun efter, at Ekstra Bladet i en række artikler har beskrevet vurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om, at Islamisk Stat kidnapper børn fra flygtningelejrene.

- Når det handler om risikovurderinger, så lægges der risikovurderinger frem fra efterretningstjenesterne. Dem kan jeg helt generelt henvise til.

- Mig bekendt har det fremgået af de risikovurderinger, der frigives fra efterretningstjenesterne, at der er risiko for kidnapninger. Så det har været velkendt i en rum tid, siger Mette Frederiksen (S).

Ekstra Bladets historier har vakt opstandelse på Christiansborg blandt både støttepartiet De Radikale og oppositionspartiet Venstre.

Fredag var både udenrigsminister Jeppe Kofod (S), forsvarsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) indkaldt til ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn - der er fortroligt - for at svare på spørgsmål om Ekstra Bladets historier.

Partierne mente nemlig ikke, at de var informeret om en så alvorlig trussel mod de personer og børn med dansk tilknytning, der sidder i lejrene i Syrien.

Efter mødet kaldte Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, sagen for "den mest alvorlige" han har oplevet. De Radikales Martin Lidegaard, der er formand for nævnet, kaldte manglen på information om Ekstra Bladets oplysninger "stærkt utilfredsstillende".

Forholdt at flere af Folketingets partier ingenlunde mener at være blevet informeret om risikovurderingerne, sagde Mette Frederiksen (S) tirsdag:

- De risikovurderinger, der er offentligt tilgængelige. I dem står der, at der er risiko for kidnapninger. Det er der jo desværre ikke noget nyt i. Det er jo Islamisk Stat, vi taler om.

Martin Lidegaard fastholder, at regeringen - hvis Ekstra Bladets historier holder stik - skulle være informeret dem.

- Hvis de er efterretninger er sande, så burde de klart være delt med det politiske niveau, herunder Folketinget. I et passende forum.

- Jeg er sådan set enig med statsministeren i, at både Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste eksplicit har advaret om den sikkerhedstrussel, børnene udgør, hvis vi lader dem sidde og rådne op i lejrene, siger han og fortsætter:

- Men der er helt nye informationer i det, Ekstra Bladet har beskrevet, som jeg ikke er blevet gjort bekendt med og som er helt vitale.

- Oplysninger, der er meget mere konkrete, end det er fremgået af efterretningstjenesternes rapporter eller vi er blevet oplyst om.

