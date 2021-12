Statsministeren lægger afstand til Heunickes noter fra minkmøde

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at sundhedsminister Magnus Heunickes (S) håndskrevne noter fra et møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november er retvisende.

Det forklarer hun i Minkkommissionen torsdag.

Der er intet referat fra mødet, hvor regeringstoppen enedes om, at alle mink i Danmark skal aflives. Derfor var det en nyhed til Magnus Heunickes afhøring, at han havde taget håndskrevne noter fra mødet.

Det var - ud over sms'er fra mødedeltagerne - den eneste skriftlige kilde fra mødet.

De kortfattede noter blev præsenteret med forbehold af Heunicke selv og siden har eksempelvis stabschef i Statsministeriet Martin Justesen lagt afstand til dem.

Det samme gør Mette Frederiksen.

- Jeg har umuligt sagt det så kortfattet, som det står her. Det kan umuligt være retvisende, siger hun.

Senere forklarede hun, at noterne ikke er retvisende, fordi "der er en masse ord, der er udeladt."

Noterne giver indtryk af, at Mette Frederiksen åbner mødet som mødeleder, og at det derefter er Justitsministeriets departementschef, Johan Kristian Legarth, der tager ordet.

Selv om statsministeren ikke kan gengive mødets gang, synes hun, at det virker "mærkeligt", hvis en departementschef skulle have taget ordet umiddelbart efter hende på et møde for regeringens ministre.

I Heunickes noter er Legarth noteret for at sige: "Mink slås ned".

Da ingen andre mødedeltagere har kunne identificere en bagmand til forslaget om at aflive alle mink uden at forbyde minkerhvervet, har talerækkefølgen tiltrukket sig kommissionens opmærksomhed.

Mette Frederiksens forklaring var - ligesom andre mødedeltagere - at den konkrete idé efter hendes opfattelse opstod kollektivt.

Dog efter at Sundhedsministeriets repræsentanter på mødet - sundhedsminister Magnus Heunicke og daværende departementschef Per Okkels - havde afvist, at avlsdyr kunne overleve i overensstemmelse med en risikovurdering, som Statens Serum Institut havde lavet.

Vurderingen indeholder ingen anbefalinger, men en konklusion, der lyder:

- En fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden.

