Statsministeren ønsker ro og familietid efter overfald

Statsminister Mette Frederiksen (S) er i god behold efter et overfald på Kultorvet i København fredag.

Det siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau. Hun har også delt budskabet på sin profil på Instagram.

- Jeg er ked af det og rystet over episoden i går, men er i øvrigt i god behold.

- For en gangs skyld har jeg brug for ro. Både for krop og sjæl. Jeg har brug for at være sammen med min familie og brug for at være mig selv lidt, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun takker for de hilsner og den støtte, hun har modtaget.

Samtidig oplyser Statsministeriet, at Mette Frederiksen ikke deltager i aktiviteter søndag.

Også statsministerens planlagte deltagelse i arrangementer lørdag i byerne Herlev, Rødovre, Roskilde, Holbæk og Slagelse blev aflyst.

Kort efter hændelsen fredag blev en mand anholdt. Han blev efterfølgende sigtet for at have slået statsministeren med en knyttet hånd på højre overarm.

Han var sigtet efter straffelovens paragraf 119, der drejer sig om vold eller trussel om vold mod tjenestemand i funktion.

Den sigtede blev lørdag eftermiddag stillet for en dommer ved Retten på Frederiksberg. Det endte med, at han blev fængslet frem til den 20. juni.

Han nægter sig skyldig i vold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter grundlovsforhøret, som fandt sted tidligere lørdag, sagde politiinspektør ved Københavns Politi Trine Møller, at politiet ser det som "en enkeltstående, spontan handling".

- Vi har på nuværende tidspunkt det ikke som en styrende hypotese i vores efterforskning, at der var tale om et planlagt angreb på statsministeren, lød det.

I retsmødet blev en 39-årig polsk mand, der ikke taler dansk, varetægtsfængslet.

Den nu fængslede var tilsyneladende skæv og sløv på grund af såvel alkohol som euforiserende stoffer. Desuden har en læge bedømt ham til at være psykisk uligevægtig.

Lørdag formiddag oplyste Statsministeriet, at slaget har forårsaget et lettere piskesmæld. Ifølge en lægerapport medførte det ømhed, hovedpine og nakkesmerter.

/ritzau/