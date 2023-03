Statsministeren og Østrigs kansler diskuterer migration fredag

Fredag kommer Østrigs kansler, Karl Nehammer, på besøg hos statsminister Mette Frederiksen (S).

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Mødet handler især om migration.

- Den danske regering presser på for en reform af det europæiske asylsystem. For der er behov for nye løsninger i Europa, hvis vi for alvor skal få gjort op med migrationsstrømmene hertil.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er nogle tanker, som også den østrigske regering deler, og det ser jeg frem til at drøfte med kansler Nehammer, lyder det fra Mette Frederiksen.

Efter mødet er det planen, at de vil sige ord. Det kommer til at foregå i Spejlsalen i Statsministeriet omkring klokken 15.40.

De to lande har også bakket hinanden op, når det har handlet om migration i EU-regi.

Før et EU-topmøde i Bruxelles i februar havde Danmark og Østrig sammen med seks andre EU-lande formuleret et brev til EU-toppen. Her krævede de handling for at få dæmpet migrationen til EU.

- Det nuværende asylsystem er efter vores opfattelse brudt sammen. Det kommer først og fremmest de kyniske menneskesmuglere, der udnytter kvinders, mænds og børns ulykke, til gavn, hedder det i brevet.

Ud over Danmark og Østrig underskrev også Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Malta og Slovakiet.

Danmark har længe fået kritik for forslaget om at oprette et modtagecenter i Rwanda, og det forslag indgik ikke direkte i brevet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men de otte lande foreslog blandt andet at "udforske nye partnerskaber" og "opbygge kapacitet" på områderne asyl, grænseforvaltning og tilbagesendelser i relevante tredjelande langs de store migrationsruter.

Desuden ønskede underskriverne af brevet, at EU styrker oplysningen rettet mod "potentielle irregulære migranter". Det skal sikre, at de kender til farerne ved "irregulær passage af EU's ydre grænser".

Også for nylig var migration på dagsordenen, da Mette Frederiksen i midten af marts var på besøg i Egypten.

Egypten bliver set som en vigtig partner for både Danmark og EU i håndteringen af irregulær migration.

Forinden havde hun været i Albanien og Kroatien, hvor migration også var et tema.

/ritzau/