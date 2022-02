Statsministeren om Ukraine: Vi må forvente sanktioner i dag

Der er sanktioner på vej mod Rusland, og de første må forventes allerede i dag, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om krisen i Ukraine.

Hun kalder det en "uhyre alvorlig situation", efter at Rusland mandag anerkendte udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk som uafhængige og har beordret "fredsbevarende styrker" til den tidligere sovjetrepublik.

- Det kan godt være, at vi kommer til at se sanktioner i flere forskellige tempi. Men vi må forvente, at det starter i dag, siger Mette Frederiksen.

Ifølge statsministeren pågår der tirsdag forhandlinger i både Nato og EU om sanktioner.

Indholdet af disse vil afhænge af, hvad Rusland skulle finde på at gøre.

- Hvordan de præcis kommer til at se ud, bliver vi - eller I - klogere på i løbet af dagen. Man kan godt forestille sig, at sanktioner kommer i flere forskellige tempi. Det afhænger af, hvad der sker. Der er bred enighed om i Vesten, at vi ikke skal acceptere den russiske fremfærd, siger Mette Frederiksen.

Det gælder nu, tilføjer hun, men "selvfølgelig i særdeleshed, hvis der bliver tale om en fysisk invasion".

EU har i forvejen flere sanktionsregimer imod Rusland som følge af blandt andet annekteringen af halvøen Krim i 2014. Men der er denne gang tale om sanktioner af en helt anden vægt, har regeringen ladet forstå.

- Jeg har sagt ved tidligere lejligheder sagt, at vi står i den sværeste sikkerhedspolitiske situation på europæisk jord siden ophøret af den kolde krig, og det er de seneste timer, de seneste døgns udvikling en alvorlig understregning af, siger statsministeren.

Statsministeren vurderer, at det kan ende i en krig på europæisk jord.

- Det er der i hvert fald en risiko for. Det har vi sagt igennem en længere periode. Der kan forekomme en russisk invasion af Ukraine. Det er en optrapning af konflikten fra russisk side, siger Mette Frederiksen.

Hun kalder det en krænkelse af Ukraine som selvstændig nation. Det er imod folkeretten og de internationale spilleregler.

- Så det er uanset, hvordan man vender og drejer det, en uhyre alvorlig situation, siger statsministeren.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver i et opslag på Facebook, at Ruslands fremfærd skal føre til "markante økonomiske" sanktioner.

- Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) er en bølle, som kun forstår et konkret modsvar: Sanktioner, oprustning og sammenhold.

- Der er behov for en meget klar respons fra Europa, USA og de andre lande, som ønsker en fredelig og demokratisk verdensorden, skriver Ellemann-Jensen.

Forsvarsministeren deltager tirsdag i et møde med allierede i samarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF) i Storbritannien. Det er et samarbejde, der udspringer af Nato, men som er selvkørende - et supplement til Nato.

Her drøfter man også eventuel afskrækkelse i forhold til Rusland.

/ritzau/