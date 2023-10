Statsministeren opfordrer Aula-forældre: Lad lærerne bestemme

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrer skolebørnenes forældre til at hjælpe med at understøtte lærernes autoritet i skolen.

I sin åbningstale i Folketinget tirsdag sætter hun fokus på relationen mellem forældre og skole, og budskabet er, at afstanden mellem elever og forældre på den ene side og lærerne på den anden, er blevet for kort.

- Man må ikke, i misforstået omsorg, fratage læreren rollen som den voksne, der bestemmer i klassen, siger Frederiksen.

Respekten for læreren begynder, tilføjer hun, hjemme hos forældrene.

Statsministeren åbner samtidig en diskussion af, om platformen Aula, som benyttes til kommunikation mellem hjem og skole, bør afskaffes.

Hun henviser til en avisomtale af en ung folkeskolelærer, som ikke orker at læse beskeder i Aula. For forældrene spørger om alt fra, om der bliver luftet ud i klassen, til om læreren vil holde øje med spisning af madpakken.

- Jeg har stadig til gode at møde forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Derfor er det også fristende bare at afskaffe Aula, siger statsministeren.

Aula blev introduceret i 2019 som erstatning for SkoleIntra, der havde tre dele: ForældreIntra, LærerIntra og ElevIntra.

Formålet med Aula var blandt andet at skabe sammenhæng på tværs af skole- og dagtilbud og at forbedre kommunikationen mellem skole og hjem.

På Aula udveksles dagligt store mængder oplysninger mellem skole og hjem.

Som kontrast til den virkelighed mindes statsministeren sin egen skoletid i 1980'erne med et "forældremøde i ny og næ" og en kontaktbog med korte beskeder.

- Det er et kæmpe fremskridt, at vi forældre engagerer os mere i vores børns skolegang, siger Mette Frederiksen, og opfordrer så forældrene til at sige til børnene: "Det har din lærer styr på".

Statsministeren siger også i sin tale, at regeringen vil "sætte skolen fri". Konkret vil man fjerne ni ud af ti mål. Regeringen vil fremsætte et forslag i næste uge.

/ritzau/