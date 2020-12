Statsministeren overvejer kraftigt at skærpe restriktioner

Statsminister Mette Frederiksen skriver på Facebook, at man kraftigt overvejer at skærpe corona-restriktioner.

Skærpede restriktioner kan være på vej, siger statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag eftermiddag.

Efter at lørdagens smittetal lød på rekordhøje 2115 smittede, skriver hun på sin Facebook-profil, at "vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere".

- Smitten er for høj. Alt for høj. Den stigning, vi nu har set over flere dage, er bekymrende, og der er grund til at tage det meget alvorligt, skriver hun blandt andet.

Lørdagens smittetal er det højeste, der er målt under epidemien. Tallet lørdag dækker dog over mere end 24 timer.

Der bliver i øjeblikket testet væsentligt flere personer end i foråret. Derfor findes der også flere smittede uden symptomer.

Fredag rykkede Region Hovedstaden desuden som den første region op i risikoniveau 4 på covid-19 risiko-skalaen.

Risikovurderingsskalaen går fra et til fem.

Samtidig skrev sundhedminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, at "kritisk høj incidens i hovedstadsområdet, kan give begyndende pres på sygehuskapacitet".

Mette Frederiksen kommer lørdag med "en kraftig appel" på sin Facebook-profil.

- Først og fremmest skal vi ses med færre mennesker, så det bliver nemmere at bryde de mange smittekæder. Vi bliver nødt til at tænke: Skal vi ses? Og ikke kun, hvordan skal vi ses?

- Jeg ved godt, det er svært i denne juletid - men det er meget afgørende.

- Derudover: Vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere. Vi skal have bedre styr på smitten inden jul. Det håber jeg på alles opbakning til, skriver statsministeren.

/ritzau/