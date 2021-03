Statsministeren rejser til Israel i jagt på en vaccinealliance

Mette Frederiksen håber på et "langsigtet samarbejde" med Østrig og Israel om vaccineproduktion.

Når statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag rejser til Israel, håber hun at lægge grundlaget for en vaccinealliance med Østrig og Israel. Det siger hun mandag under et besøg i Helsingør for at overvære genåbning af butikker.

Her siger hun, at hun håber på et langsigtet samarbejde med de to lande, "hvor vi får lagt en langsigtet produktionsstrategi" for vacciner.

- Vi kan meget vel stå i en situation, hvor vi ikke alene skal vaccinere, men hvor vi skal revaccinere. Måske en gang om året. Hvem ved, om det bliver oftere, siger Mette Frederiksen.

- Vi har ikke kun brug for at vaccinere den danske befolkning. Vi har behov for vacciner til hele Europa, vores nærområdet og sådan set også til et kontinent som Afrika.

- Derfor skal vi have vaccineproduktionen voldsomt i vejret. En af de samarbejdspartnere, jeg tror meget på, er Israel, som jo lige nu er førende, hvad angår vaccinationer.

Ifølge statsministeren "skriger" verden på en markant større produktion af vacciner.

- Lige nu er der meget fokus på vacciner her og nu. Men vi skal også sikre, at vi har vacciner nok om et år og to-tre-fem-ti år. Det ved vi ikke, siger hun.

Adspurgt hvordan samarbejdet med Israel og Østrig skal give den større produktion, svarer statsministeren:

- Jeg udelukker ingen idéer. Og jeg opfordrer alle til ikke at udelukke nogle gode idéer.

Selv om statsministeren ikke regner med at få vacciner med hjem fra Israel torsdag, melder hun sig klar til at købe overskydende vacciner fra andre lande.

Spørgsmål: Vil du tilbyde at købe Israels overskydende vacciner?

- Det har jeg allerede gjort, siger Mette Frederiksen.

- Alle lande, der har vacciner, som ikke kan bruge deres vacciner, enten fordi de ikke når at rulle, i takt med at vi gør, eller af andre årsager, der køber vi dem gerne.

