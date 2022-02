Statsministeren: Russisk propagandamaskine kører stærkt

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) er der fuld gang i den russiske propagandamaskine lige nu.

Det siger statsministeren under et pressemøde om situationen i Ukraine torsdag.

- Den russiske propagandamaskine kører stærkt lige nu.

- Vi ser Putins sande jeg, og det er ildevarslende for alle, der vil fred, sikkerhed og diplomati, siger Mette Frederiksen.

Rusland er generelt kendt for at sprede propaganda og desinformation. Og der er tidligere set eksempler på, at Rusland prøver at blande sig i valghandlinger i andre lande.

Den amerikanske regering har i flere måneder advaret om, at Rusland ville udføre såkaldte "false flag"-operationer.

Det er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb.

I januar kunne mediet The New York Times berette om desinformationskampagner i Ukraine.

Blandt andet skal der være spredt propaganda om, at Nato ville angribe russisktalende personer i Ukraine.

Propagandaen er blevet spredt via medier, der har rækkevidde både i og uden for Rusland.

Blandt andet den statsejede tv-kanal Russia Today (RT). Den har siden slutningen af 2005 udsendt stærkt prorussiske nyheder ud via satellit til store dele af verden.

Kanalen er blandt andet blevet forbudt i Estland og Letland.

På RT har der blandt andet cirkuleret et klip, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, siger, at begivenhederne i det østlige Ukraine "minder om folkedrab".

Tidligt torsdag dansk tid holdt Ruslands præsident, Vladimir Putin, en tv-tale. Her sagde han, at han har beordret et angreb på Ukraine torsdag.

Målet er ifølge den russiske præsident at beskytte folk, der har været udsat for chikane og folkedrab i de seneste otte år.

- Derfor vil vi kæmpe for at afmilitarisere og afnazificere Ukraine, sagde Putin i sin tv-tale.

Statsminister Mette Frederiksen siger til pressemødet torsdag, at der er udbrudt krig på europæisk jord i form af en russisk "fuld invasion" af Ukraine.

/ritzau/