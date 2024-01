Statsministeren sagde gratis hjælp til andet barn. Moderaterne vil gå længere

Statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde det i sin nytårstale klart, at ufrivilligt barnløse forældre skal kunne få gratis hjælp til barn nummer to. Men dér mener Moderaterne ikke, man bør stoppe.

Monika Rubin, hvordan kan det være, at du i et interview med Radio 4 siger, at Moderaterne vil afsøge, om man også kan få gratis fertilitetshjælp til det tredje og fjerde barn?

”Vi vil gerne se, hvad det skal koste, hvis man fjernede grænsen fuldstændig. Vil det være meget dyrt, eller er det blot håndører, vi tale om? Da jeg i Radio 4-interviewet sagde ’tre’ og ’fire’ var det bare nogle tal, som skulle slå fast, at vi i Moderaterne gerne ser, at grænsen for skatteyderbetalt fertilitetshjælp ikke stopper ved andet barn.”

Statsministeren sagde, at regeringen vil ”indføre gratis hjælp til barn nummer to”. I foråret 2022 fremsatte Venstre et lignende forslag, som blev forkastet, fordi blandt andre Socialdemokratiet stemte imod. Nu vil Moderaterne så afsøge, om forældre skal have gratis hjælp til endnu flere børn. Hvor enig er regeringen egentlig i det her, når det kommer til stykket?

”Regeringen består af tre partier, som alle har forskellig politik. Jeg skal ikke kunne sige, hvor Socialdemokratiet står. Men med statsministerens ord er partiet i hvert fald klar til, at der sker en ændring. Nu bliver opgaven at finde en regeringsposition i det her spørgsmål.”

Men I vil jo tilsyneladende nogle forskellige ting med det her forslag?

”Jeg er fortrøstningsfuld. Vi skal nok nå til enighed.”

Til DR har du sagt, at du forventer, at det kan tage mere end ét år, før der kan gives gratis fertilitetsbehandling til flere end det første barn. Hvorfor?

”Forslaget er ikke formuleret eller behandlet endnu. Moderaterne vil gerne lande en god, bred aftale, som kan vare ved i mange år. Den slags tager tid. Da jeg sagde, det kunne tage op til et år eller mere, var det for ikke at stikke danskerne blår i øjnene. For det er ikke noget, som sker i morgen.”

Flere steder i landet er der lange ventetider. På Rigshospitalet er der syv til otte måneders ventetid. Hvad vil I gøre for, at der også er hænder nok til hjælpe med alle de ekstra fertilitetsbehandlinger?

”Der er geografisk ulighed på mange områder i sundhedssektoren. Derfor venter vi i Moderaterne med spænding på at se sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger til foråret. Der er ikke kun problemer med lange ventetider, når vi taler om fertilitetsbehandlinger. Det er der på flere områder. Når vi har set anbefalingerne, bliver det forhåbentlig lettere at beslutte, hvordan ventetiderne skal nedbringes.”

En ny analyse fra Rockwool Fonden viser, at gratis fertilitetsbehandling primært vil komme Danmarks rigeste til gavn. Hvad tænker I om den skævvridning?

”Det er jo et faktum, at folk, som har flere ressourcer, generelt har nemmere ved at finde rundt i sundhedsvæsenet og gøre brug af de tilbud, som findes. Så det overrasker mig ikke. Studiet åbner op for flere spørgsmål, end det giver svar. Man bliver ikke klogere på, hvorfor der er denne her skævvridning. Vi får bare at vide, at den er der. Det indikerer, at der fortsat er store forskningshuller på det her område.”

Fra i år er det muligt at få op til seks forsøg til at blive gravid. Når der skal så mange forsøg til, er det vel en påmindelse om, at man ikke ved tilstrækkeligt?

”Ja, vi kan ikke bare blive ved med at symptombehandle og give flere og flere forsøg. Vi bliver nødt til at blive klogere på, hvorfor vi ser denne her dalende fertilitet, så vi kan skride ind med forebyggende tiltag."