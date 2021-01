Statsministeren: Klart nødvendigt at forlænge restriktioner

Mette Frederiksen lægger op til, at restriktioner bliver forlænget ud over 17. januar.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i Folketingsssalen, at en forlængelse af restriktioner er klart nødvendigt. Hun indkalder partiledere til møde onsdag.

Det oplyser hun under Folketingets spørgetime adspurgt af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, om, hvorfor der ikke er meldt noget ud endnu, når restriktionerne står til at løbe ud mandag.

- Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig.

- Der vil være møder i dag med alle Folketingets partier - inklusive partiledere - om de restriktioner, der desværre er nødvendige for at komme igennem pandemien, siger Mette Frederiksen.

Ritzau erfarer, at mødet er indkaldt til klokken 15.30. Tidligere har det affødt et officielt pressemøde i Statsministeriet efterfølgende med udmelding om restriktioner.

For at inddæmme pandemien med covid-19 og ikke mindst en ny, mere smitsom britisk mutation, har Danmark været underlagt en lang række restriktioner siden efter jul.

De omfatter blandt andet, at alle butikker, der ikke sælger fødevarer eller er samfundskritiske, er lukket, skoler og universiteter holder lukket, og alle, der kan, opfordres til at arbejde hjemme.

Restriktionerne gælder indtil videre til og med 17. januar.

Statsministeren blev i Folketinget kritiseret af blandt andre Kristian Thulesen Dahl for, at der ikke er meldt noget ud endnu, om de bliver forlænget. Mette Frederiksen har flere gange indikeret, at det vil ske, men ikke meldt noget officielt ud.

- Jeg tror, at de tusindvis af danskere, der nu svæver i usikkerhed, fordi de regner med, at restriktionerne bliver forlænget, men ikke har fået et klart svar, vil sætte pris på at få det.

- Men det er da fantastisk, at vi skal have en spørgetid i Folketinget onsdag for at få det afklaret, siger Kristian Thulesen Dahl.

Mette Frederiksen svarer, at hun ikke ser grund til polemikken om beslutningsprocessen.

- Jeg forstår godt ønsket om langsigtet planlægning. Men da det er virus og biologi, så må det bero på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Dem har regeringen lige modtaget og behandlet. Og så har vi en dialog med alle Folketingets partier efterfølgende, siger Mette Frederiksen.

