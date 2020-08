Statsministeren ser ikke behov for ny nedlukning

Coronasmitten er taget til, men Mette Frederiksen mener ikke, det er nødvendigt med en ny nedlukning.

Trods stigende smittetal i Danmark er det ikke nødvendigt med en ny nedlukning af samfundet, som den der blev iværksat i marts.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV2.

- Vi vil gøre rigtig meget og gå rigtig langt for at undgå en nedlukning - det er ganske enkelt for dyrt for Danmark.

- Det er i øvrigt heller ikke nødvendigt, siger hun mandag aften i programmet Go' Aften Live.

Store dele af det danske samfund blev i midten af marts lukket ned for at bremse spredningen af coronavirus.

Siden er samfundet gradvist blev genåbnet, og det tyder ifølge statsministeren på, at det var den rigtige beslutning at lukke Danmark ned.

- Der (i marts, red.) skulle vi have gang i den store hammer, så vi fik smitten nedbragt.

- Vi har hele tiden vidst, at coronaen ville komme tilbage, men nu er det den lokale hammer, som skal bruges, siger hun i Go' Aften Live.

Flere dele af samfundet er dog fortsat lukket ned - for eksempel nattelivet.

Blandt andet diskotekerne stod til at få lov til at genåbne i starten af august som en del af den fjerde fase af genåbningen.

De seneste uger er smittespredningen dog taget til, og det blev derfor afblæst.

Det har betydet, at det såkaldte kontakttal er steget til 1,4. Det betyder, at en coronasmittet i gennemsnit giver virus videre til 1,4 personer.

Særligt i Aarhus er antallet af bekræftede coronatilfælde steget. Derfor blev der fredag offentliggjort et krav om brugen af mundbind i offentlig transport.

Det er mandag blevet udvidet til også at gælde i Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Favrskov. I Silkeborg tilføjes desuden en anbefaling af at bruge mundbind i indkøbscentre og supermarkeder.

Spørgsmålet om brugen af mundbind bliver Mette Frederiksen (S) også konfronteret med i Go' Aften Live.

Her gentager hun, at mundbindet kan blive et krav i hele Danmark.

- Vi er tættere på, end vi har været på noget tidspunkt, siger hun til TV2.

Onsdag er der politiske forhandlinger om den videre genåbning af Danmark.

/ritzau/