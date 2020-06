Statsministeren ser Venstre svigte årtiers EU-samarbejde

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i Folketinget, at Venstre er ved at melde sig ud af EU-politik.

Venstre meddelte tidligere tirsdag, at partiet ikke stemmer for det mandat, regeringen tager til EU og forhandler budget med.

Det er ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) et opgør med årtiers enighed om at stå sammen udadtil i EU-politik.

Stridspunktet går på, at Danmarks bidrag til EU ser ud til at stige mærkbart.

Både fordi det politisk går den vej i EU, og fordi coronakrisen har udløst behov for mere hjælp til Sydeuropa.

Venstre har insisteret på at få at vide, hvordan den forventede kommende ekstraudgift skal finansieres.

- Jeg ved godt, at statsministeren er villig til at sætte skatten op. Jeg mener ikke, at det skal være dyrere at være dansker.

- Vi står i en ekstraordinær situation med en økonomisk krise. Det vil være helt uansvarligt at udskrive en milliardregning uden at finde finansiering, sagde formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen i folketingssalen.

Det står Mette Frederiksen helt uforstående over for. Og hun angriber hårdt, at Venstre nu har sået tvivl om Danmarks position.

- Dette her Folketing har i generationer stået sammen i europapolitikken. Der har vel i 30-40 år været en fast akse hen over midten af partier, der har taget ansvar.

- Vi er for lille et land til at være splittede, og derfor står vi sammen. Vi kæmper for Danmarks interesser og ikke vores egne i EU. Venstre er ved at skrive sig ud af et bredt, langvarigt europapolitisk samarbejde, siger Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann-Jensen angriber regeringens forhandlingsposition, hvor man sammen med en række andre lande meget verbalt har opfordret til tilbageholdenhed hos EU.

Statsminister Mette Frederiksen mener dog, at diskussionen er fejlslået.

- Jeg kan ikke se, at dette her handler om europapolitik. Det her handler vist mere om ganske almindeligt politisk drilleri.

- Det kan vi spilde danskernes tid med i mange sammenhænge - bare ikke europapolitikken. For der er det Danmarks interesser, der står på spil, siger hun.

/ritzau/