Statsministeren skal i den varme stol om udskudt sundhedsudspil

Udskudt, udskudt, udskudt.

I årevis har en reform af sundhedsvæsenet været ventet, og med coronasituationen og strejke blandt sygeplejersker er den ikke blevet mindre efterspurgt.

Blå blok krævede før nytår svar på, hvorfor der endnu ikke er indkaldt til forhandlinger. I statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale blev et udspil dog udskudt på ubestemt tid.

Hun varslede ellers reformen i forbindelse med Folketingets åbning i efteråret 2020.

Derfor er statsministeren indkaldt til en hasteforespørgsel af de borgerlige, hvilket Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) har godkendt.

Den finder sted onsdag 12. januar klokken 13, hvor også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal svare på spørgsmål i Folketingssalen.

- Vil statsministeren redegøre for, hvornår regeringen vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform med henblik på at gøre det danske sundhedsvæsen mere robust, lyder spørgsmålet fra en samlet blå blok.

Mette Frederiksen argumenterede i nytårstalen for, at tiden ikke er til at "gennemføre store forandringer i sundhedsvæsenet", når "vi står midt i en svær pandemi".

Så snart det er muligt, vil regeringen komme med et udspil, uddybede hun. Hun kom dog ikke ind på hvornår.

Regeringen fremlagde i oktober et udspil, der skal styrke lokalsamfund. Her var sundhedsområdet tilgodeset med 20 nye nærhospitaler, bedre lægedækning og flere akutberedskaber.

Samtidig fremgik det af udspillet, at regeringen på et senere tidspunkt vil fremlægge et samlet udspil med flere initiativer.

I finansloven fandt et politisk flertal penge til at forbedre forholdene for fødende. Op til valget for tre år siden lovede Socialdemokratiet fødende to dage på hospitalet, hvis de ønskede det.

Op til folketingsvalget i 2019 lancerede Venstre et sundhedsudspil, der blandt andet skulle reducere det politiske niveau i sundhedsvæsenet fra tre til to lag ved at sløjfe de folkevalgte regionsråd.

Den del vakte kritik i egne rækker, og udspillet blev ikke gennemført.

Ritzau har kontaktet Statsministeriet, der henviser til Sundhedsministeriet for kommentarer.

Der er afsat to timer til forespørgslen.

/ritzau/