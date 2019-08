Statsministeren skal i samråd om stabschefs særlige rolle

Mette Frederiksens særlige rådgiver har fået fremtrædende rolle, som V, K, og DF vil have under lup.

Der har været meget palaver om den rolle statsminister Mette Frederiksens (S) særlige rådgiver Martin Rossen har fået i regeringen.

Seneste udvikling er, at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vil have statsministeren til at besvare spørgsmål om det omstridte politiske sekretariat, som efter regeringsdannelsen er blevet oprettet i Statsministeriet, og som har Martin Rossen i spidsen som stabschef.

Det skriver Berlingske.

- Vi har indkaldt statsministeren til samråd, fordi der er en vigtig principiel diskussion om det nye politiske sekretariat. Bliver der nu udpeget politiske embedsmænd?

- Hvis ja, hvilke beføjelser får de så?, siger gruppeformand i Venstre Kristian Jensen til Berlingske.

Han ønsker "at blive klar over rækkevidden af den her stilling", som Martin Rossen har fået.

Det politiske sekretariat skal styrke den strategiske ledelse af regeringen. Men jobbet som stabschef giver en plads ved ved bordet i regeringens økonomi- og koordinationsudvalg, hvor der normalt kun sidder topministre.

Derfor beder de tre oppositionspartier om en redegørelse for stabschefens beføjelser.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, mener, at partierne forsøger at "score billige point".

- Det er sundt for samspilsramte familier at have noget at samles om, og i det her tilfælde er det for den borgerlige familie blevet at kritisere Mette Frederiksen for at gøre, som hun sagde før valget, siger han til Berlingske.

Han henviser til, at Mette Frederiksen ikke har lagt skjul på, at hun ville styrke Statsministeriet.

Jesper Petersen bekræfter, at Martin Rossen kommer til at deltage på lige fod med ministrene i økonomi- og koordinationsudvalget, men at ministrene hver især har ansvar for deres ressortområder.

I forhold til Martin Rossen roller har Folketingets jurister konkluderet, at der ikke er noget at komme efter juridisk.

I sidste uge vakte det opsigt og undren, at Mette Frederiksen har lavet nye regler for regeringens rådgivere, som sikrer, at Martin Rossen får en rekordhøj løn.

Ifølge DR Nyheder lyder Rossens årsløn på 1,23 millioner kroner inden pension. Medregnes den, får han 1,44 millioner kroner. Så høj en løn har en særlig rådgiver for en statsminister aldrig modtaget, skriver DR.

/ritzau/