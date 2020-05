Statsministeren spår fortsat forvirring om genåbning

Det er umuligt at undgå forvirring om, hvad der må åbne efter corona-nedlukning, siger statsministeren.

Danske borgere og virksomheder må forvente, at der fortsat vil opstå tvivlsspørgsmål om, hvad der kan åbne efter nedlukningen under coronakrisen.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) fredag efter at have holdt sin 1. maj-tale på Arbejdermuseet i København.

- Helt ærligt og oprigtigt. Man kan ikke lukke det meste af et samfund ned og så begynde at lukke op, uden at der vil opstå situationer, hvor man tænker: "Hov, hvorfor kan de få lov, når jeg ikke kan".

- Det er, både fordi det er en svær øvelse, og så fordi vi ikke bare kigger på den enkelte aktivitet, men på den samlede aktivitetsmasse, siger statsministeren.

Det gør hun efter en større polemik de seneste dage oven på, at Ikea åbnede dørene igen efter at have holdt lukket siden marts. Ikea er ikke forhindret af nogen lov eller påbud i at holde åbent.

Alligevel kritiserede erhvervsminister Simon Kollerup (S) åbningen markant og sagde, at regeringen "ville gøre noget ved det". Tidligere havde fire zoologiske haver varslet, at de ville åbne. Kort efter måtte de trække i land efter kritik fra ministre.

At regeringen har kritiseret åbninger, der er fuldt lovlige, men mod anbefalingerne, har udløst kritik af, at virksomheder og borgere ikke ved, hvad de skal forholde sig til.

En sådan forvirring vil ske igen, siger statsministeren:

- Jeg tør næsten garantere, at der vil opstå flere situationer, hvor borgere, virksomheder, lønmodtagere vil tænke: "Det var da pudsigt, at det er præcist sådan det foregår".

- Når de situationer opstår, så skal vi have dem løst. Derfor er jeg glad for, at der er lavet en aftale med detailhandlen og herunder Ikea om, hvad det er for nogle retningslinjer, der skal gælde.

