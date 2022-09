Statsministeren til dronningen: Vi holder af mennesket Margrethe

Statsminister Mette Frederiksen (S) roser dronningen for at være et forbillede for piger og kvinder i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i en tale til dronning Margrethe ved et gallataffel i anledningen af dronningens regeringsjubilæum, at hun samler Danmark.

- Som dronning har de vores dybeste respekt, men det er mennesket Margrethe, vi holder af, siger statsministeren.

Hun vil gerne sætte ord på den store betydning, som dronningen har haft for danskerne i de sidste 50 år.

Statsminister Mette Frederiksen mener, at dronning Margrethe er gået til sin rolle med glæde.

- Deres far skal bramfrit have sagt, "det er sgu dejligt at være konge". Vi fornemmer, at de har det på samme måde med rollen som dronning, siger statsministeren.

Det giver latter fra salen.

Mette Frederiksen påpeger, at mange danskere ikke har kendt andre regenter end dronning Margrethe.

- De er vores livsvidne. De er som en seismograf, der registrerer bevægelserne i vores land, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen roser også dronningen for at være et forbillede for piger og kvinder.

Hun siger, at dronningen lyser op i klare farver i en verden af mørke jakkesæt.

Statsministeren fortæller også historien, om dengang dronningen købte plastikøreringe i en Matas-butik i Gråsten. De ligger i dag i dronning Margrethes smykkeskrin, fortæller statsministeren.

- Man kan sagtens gå med smykker af plastik, når man selv er af højeste karat, tilføjer Mette Frederiksen.

Søndag aften bliver der holdt gallataffel i anledning af dronning Margrethes 50 år på tronen i Danmark. Det bliver holdt i riddersalen på Christiansborg.

Over 330 gæster er indbudt.

Dronningens jubilæum var i januar, men fejringen blev udsat på grund af coronapandemien.

/ritzau/