Danmark skal forberede sig på, at smitten kan stige igen til efteråret, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren varsler strategi for stigende coronasmitte

Mundbind er væk. Restriktioner er væk. Men coronasmitten er ikke væk, og den kan stige igen, lyder meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S).

I sin tale før afslutningsdebatten i Folketinget mandag peger hun på, at smitten stadig er et problem andre steder på kloden.

- Netop nu kæmper flere lande rundt om i verden med at holde smitten under kontrol. Også herhjemme skal vi forberede os på, at smitten kan stige igen til efteråret.

- Derfor vil regeringen inden sommer præsentere en strategi for den fortsatte coronahåndtering. Den vil vi drøfte med Folketingets partier, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren siger, at Danmark er blandt de lande, der har klaret sig bedst igennem pandemien, målt på overdødelighed.

- Vi er et af de lande, der har haft den laveste overdødelighed. Og et af de lande, der er kommet økonomisk bedst ud af krisen. Det skyldes indsatsen fra hver enkelt borger her i landet, siger hun.

"Til august vil regeringen præsentere en 2030-plan", meddeler statsministeren i sin tale.

- Det bliver en stram 2030-plan, hvor der ikke bliver mange nye penge at gøre godt med i den offentlige sektor, siger hun.

Når den bliver stram, skyldes det ifølge statsministeren, at velfærden er blevet prioriteret, så "pengene følger med", mens der bliver flere børn og flere ældre.

Og det skyldes de massive og varige investeringer i forsvar, der er besluttet i 2022, så Danmark i 2033 vil opfylde Nato-målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar.

- Så vil der være historisk få penge tilbage til nye velfærdsforbedringer eller andre nye tiltag, siger Mette Frederiksen.

Planen vil vise, at der er behov for skrappe prioriteringer i en årrække.

- Det vil både kræve, at vi tør tage livtag med bureaukratiet i den offentlige sektor. Så vi frigør tid og velfærd til den enkelte borger, siger statsministeren.

/ritzau/