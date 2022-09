Statsministeren vil give løn til sosu-studerende

Det skal være økonomisk mere attraktivt at læse til sosu-hjælper eller -assistent, mener statsministeren.

Ifølge statsministeren skal det være mere økonomisk attraktivt at læse til social- og sundhedshjælper eller -assistent. Det siger hun til DR.

Det skal ske ved, at studerende, der er ved at uddanne sig som såkaldte sosuer, skal have løn frem for SU i den anden del af deres uddannelse.

- Det er først og fremmest for at sikre, at vi får uddannet nogle flere sosuhjælpere. Det har vores ældre og folk i psykiatrien behov for, siger Mette Frederiksen (S) til DR.

- Vi har også behov for samtidigt at sende mere anerkendelse som samfund. Vi kan ikke undvære sosuerne. Det er dem, der passer på os, når vi skal herfra, og når vi er syge. Og derfor det her forslag.

DR skriver, at en beregning fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at det vil betyde mellem 5942 og 7213 kroner mere om måneden i indtægt for en sosu-elev på anden del af af uddannelse, hvis forslaget bliver til noget.

Et sådan forslag vil skulle aftales med arbejdsmarkedet parter - altså arbejdsgivere og fagbevægelsen.

Det er ikke svært at finde forskellige analyse, der er peger på, at sosu-hjælpere og sosu-assistenter i fremtiden bliver eftertragtede.

Kommunernes Landsforening udsendte i januar en analyse, der anslog, at vil mangle 16.000 sosu'er i 2030, hvis man skal have lige så mange sosu'er per ældre, som i dag.

Det skyldes næsten udelukkende, at der bliver flere ældre de kommende, og selv hvis man tager højde for, at flere ældre levere sundere, vil det kræve mere pleje fra kommunerne.

Hvis ikke der skal blive færre sosu'ere per ældre, skal der uddannes omkring 8000 nye sosuer hvert år. I 2017 blev der uddannet 5200.

Modsat mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA), at det vil svække det, der betegnes som den danske model, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler løn uden politisk indblandingen.

- Det er ren gift for den danske model på arbejdsmarkedet, at statsministeren nu udpeger en særlig gruppe som sosu-elever, som skal have en lønstigning.

- Det vil DA meget stærkt advare imod, siger DA-direktør Jacob Holbraad i en skriftlig kommentar.

/ritzau/