Statsministeren vil løfte sløret for ældrereform i nytårstale

Danmark skal have en ældrelov, lovede statsminister Mette Frederiksen (S) for to år siden, og snart bliver det mere konkret.

I hvert fald skriver Mette Frederiksen på det sociale medie Instagram, at hun vil tale om de ældres velfærd og sundhed i sin nytårstale 1. januar 2024.

Mere specifikt lover hun noget konkret på ældreloven.

- Jeg kommer til at løfte lidt af sløret for den længe ventede ældrereform, som regeringen fremlægger i det nye år, skriver hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Talen vil kredse om "den nære velfærd, når det gælder ældre og sundhed".

- Jeg ved godt, at jeg i en nytårstale for to år siden varslede en ny ældrelov. Arbejdet har taget tid - også for lang tid - men nu er vi klar, og det glæder jeg mig rigtig meget til at fortælle mere om, skriver hun.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) sagde i oktober, at hun ville præsentere ældreloven inden årets udgang.

Men blot en måned senere kunne statsministeren konstatere, at ældreloven tidligst kommer i 2024.

- Det har taget noget tid, fordi to forskellige regeringer og skiftende ældreministre har valgt at inddrage alle dem, der har en vigtig stemme, som skal høres på ældreområdet, sagde statsministeren i november.

Blandt de grupper, som der blev henvist til, er de ældre, de pårørende, medarbejdere, kommunalbestyrelser og sundhedspersonale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det blev skrevet ind i regeringsgrundlaget i december 2022, at regeringen ville have en ældrelov.

Det er regeringens plan, at ældrereformen skal gælde fra 2025, og forsinkelsen af udspillet skulle ikke ændre på det.

- Selv om der er meget, der fungerer godt i ældreplejen, så er besparelser, mangel på kolleger og alt for meget dokumentation også en del af virkeligheden, skriver Mette Frederiksen i sit opslag 21. december.

- Værst af alt er de hjerteskærende beretninger om nedværdigende behandling nogle steder.

Nytårstalen holdes og sendes mandag 1. januar klokken 18.00.

/ritzau/