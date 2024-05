Statsministeren vil straffe hårdere og udvise flere

Efter en række voldsepisoder i Danmark med unge mennesker involveret varsler statsminister Mette Frederiksen (S), at der skal straffes hårdere og hurtigere, og flere skal udvises.

For når det gælder kriminalitet, er der en overrepræsentation af mænd med etnisk minoritetsbaggrund. I højere grad overfalder de i flok, dræber med kniv og ødelægger andre menneskers liv, mener statsministeren.

Meldingen kommer hun med i sin tale ved Folketingets afslutningsdebat onsdag.

- Vores fornemste opgave i det her Folketing er at passe på fællesskabet, på de uskyldige, på ofrene og på Danmark. Lad os på tværs af partierne tage det næste skridt, siger hun.

Et flertal i Folketinget har med den seneste bandepakke hævet straffene på flere områder. Men der er altså mere på vej, hvis man skal tro Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen kommer ikke med noget færdigt udspil i sin tale eller flere detaljer om, hvordan flere konkret skal udvises, og hvor meget straffen eventuelt skal hæves.

Men hun lister - tydeligt berørt - en række episoder op, hvor unge mennesker har angrebet andre unge mennesker, blandt andet med kniv.

Statsministeren nævner også utrygge københavnske S-toge, der har været et stort fokuspunkt for hende.

Forældre betaler for taxaer, så børnene undgår at skulle med S-tog, siger hun. Andre bestiller vagter til private fester.

- Men hvad med alle de andre familier? Dem, der ikke har mulighed for at hente midt om natten, købe vagter eller betale for en taxa. Dem, der er bange for, at deres dreng eller pige er den næste i statistikken som offer eller gerningsmand, siger Mette Frederiksen.

Afslutningsdebatten fortsætter onsdagen ud, formentlig til omkring midnat eller efter.

Den markerer afslutningen på folketingsåret, men lovbehandling og andet politisk arbejde fortsætter dog på Christiansborg ind i juni.

