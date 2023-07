Statsministeriet bekræfter Ellemanns comeback efter sygemelding

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vender officielt tilbage som forsvarsminister og vicestatsminister, mens Stephanie Lose (V) forlader regeringen.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Ellemann har været sygemeldt siden februar. Han har selv tidligere meddelt, at han ville vende tilbage på arbejde 1. august.

Imens har Lose fungeret som økonomiminister, mens Troels Lund Poulsen har passet posten som forsvarsminister.

Statsministeriet meddeler mandag, at det er indstillet til dronningen "at bifalde, at den midlertidige overdragelse af disse forretninger bringes til ophør".

Ændringen træder i kraft mandag, når Stephanie Lose har været til afskedsaudiens efter mandagens offentlige audiens.

Tirsdag vender Jakob Ellemann-Jensen så tilbage.

Foran ham venter en række store opgaver. Blandt andet en sag om våbenindkøb.

Netmediet Altinget har beskrevet, hvordan han muligvis har givet urigtige oplysninger for at haste et milliardindkøb af nyt artilleri igennem. Og at der angiveligt ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører end israelske og kontroversielle Elbit.

En redegørelse om sagen lander mandag.

Den franske våbenproducent Nexter har afvist at skulle have modtaget en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af artilleri. Det skrev Altinget i juni.

Flere ordførere sagde, at de ikke ville have godkendt artilleriindkøbet fra Elbit, hvis de havde vidst, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører.

Også intern rumlen i partiet og dårlige meningsmålinger venter Venstres formand.

Samtidig skal der udformes en stor 2030-plan og en CO2-afgift for det for Venstre-baglandet så vigtige landbrug. Også et finanslovsforslag skal fremlægges af regeringen.

Alt det skal Jakob Ellemann-Jensen have sat klare Venstre-aftryk på.

