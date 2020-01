Mette Frederiksen henter gammel kending til topjob

Barbara Bertelsen kommer til Statsministeriet fra en en stilling som departementschef i Justitsministeriet.

Barbara Bertelsen skal være ny departementschef i Statsministeriet efter Christian Kettel Thomsen.

Det oplyser Statsministeriet torsdag.

Hun kommer til Statsministeriet fra en tilsvarende stilling i Justitsministeriet.

Barbara Bertelsen er 46 år og har været departementschef i Justitsministeriet i fem år. Hun tiltræder stillingen 13. januar.

Hun overtager jobbet fra Christian Kettel Thomsen, som regeringen har indstillet til posten som vicepræsident i Den Europæiske Investeringsbank.

Barbara Bertelsen var departementschef i Justitsministeriet, da Mette Frederiksen (S) var justitsminister. Dermed skal de på ny arbejde sammen.

Mette Frederiksen ser frem til at genoptage samarbejdet.

- Barbara er kendetegnet ved sin høje faglighed, sit kæmpe engagement og brede samarbejde med aktører fra alle dele af samfundet.

- Der står mange vigtige opgaver for døren for regeringen, og Barbara vil yde et centralt bidrag til at løfte disse, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Det er første gang nogensinde, at en kvinde bliver departementschef i Statsministeriet, siger Justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Han takker Barbara Bertelsen for indsatsen i Justitsministeriet.

