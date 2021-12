Statsministeriet holder coronapressemøde klokken 14

Statsministeriet indkalder til pressemøde om coronasituationen fredag klokken 14.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Invitationen kommer i kølvandet på flere dage med høje smittetal og varsling af mulige restriktioner. Flere partier har udtalt, at blandt andet et forsamlingsloft på ny kan komme på tale.

Statsministeriet oplyser til Ritzau, at statsminister Mette Frederiksen (S) selv vil være til stede ved pressemødet. Hun meldte sig ellers torsdag syg til to EU-topmøder - dog ikke med corona, oplyste ministeriet i den forbindelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag fortalte sundhedsmyndighederne, at smitten med covid-19-varianten omikron ifølge dem betyder, at der er behov for flere restriktioner for at inddæmme smitten julen over.

På Facebook skrev statsministeren, at hun ikke er "i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder".

Torsdag var i øvrigt den dag med det hidtil højeste antal registrerede smittede på et døgn under epidemien.

9999 borgere i Danmark fik således besked om, at de var blevet testet positive for coronavirus. Det oplyste Statens Serum Institut (SSI).

Folketingets sundhedsordførere er indkaldt til orientering om situationen klokken 10.45. Mødet står til at vare indtil 12.15.

Flere sundhedsordførere samt udvalgets formand fortæller dog, at der ikke er indkaldt til møde i Epidemiudvalget fredag.

Udvalget skal godkende eventuelle nye restriktioner for at begrænse smitten mod covid-19, inden de kan implementeres.

8. december blev de seneste restriktioner meldt ud i Danmark. De inkluderede blandt andet, at nattelivet skulle lukke ved midnat, og at skolebørn blev hjemsendt fra 15. december til og med 4. januar.

Desuden blev det anbefalet at aflyse julefrokoster og andre store sociale arrangementer.

Mødet denne fredag kommer til at foregå i Spejlsalen i Statsministeriet.

/ritzau/