Statsministeriet holder pressemøde om sikkerhedspolitik

Søndag aften klokken 19.00 er der pressemøde om et national kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Pressemødet foregår i Spejlsalen i Statsministeriet.

Ud over Statsminister Mette Frederiksen vil formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen, formand for de Konservative Søren Pape Poulsen, formand for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen, og formand for SF Pia Olsen Dyhr.

Søndag har der været forhandlinger i Statsministeriet om dansk sikkerhedspolitik.

Flere udtrykte inden forhandlingerne et ønske om at hæve Forsvarets budget.

Venstre og De Konservative mener, at forsvarsbudget skal op på en størrelsen, der svarer til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) i løbet af de næste otte til ti år.

Hvorvidt fremtidens forsvarsbudget er en del af det kompromis, som statsministeren og de fire partiformænd vil præsentere søndag aften, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

/ritzau/