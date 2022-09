Statsministeriet indkalder til doorstep om gaslækager

Statsministeriet har indkaldt til et såkaldt doorstep klokken 20 tirsdag om situationen ved Nord Stream 1 og 2.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvem der deltager på pressemødet af meddelelsen, men det vil foregå foran glasdøren til Statsministeriet.

Om andre end statsminister Mette Frederiksen (S) kommer, vides dermed ikke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pressemødet sker, efter Mette Frederiksen havde Folketingets partiledere til orientering om lækagerne i gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersøen tidligere tirsdag.

Orienteringen varede fra omkring klokken 15.30 til 16.30.

Den første lækage blev konstateret mandag, hvorefter to yderligere lækager blev konstateret tirsdag.

Samtidig har danske seismografer registreret to sprængningslignende rystelser i Østersøen mandag.

Tidspunktet og lokationen for rystelserne passer med tidspunkterne for de gaslækager, der er sket i Østersøen, skriver Geus i en pressemeddelelse. Geus laver nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland.

Tidligere tirsdag udtalte Mette Frederiksen sig om de tre lækager på Nord Stream-gasledninger i Østersøen.

Det skete på et kort pressemøde under et besøg i Polen, hvor hun deltog i åbningen af gasledningen Baltic Pipe.

- Det er usædvanligt, og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens og myndighedernes side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor, sagde Mette Frederiksen og kaldte det en "ekstraordinær situation”.

Hun mener ikke, at det kan udelukkes, at der er tale om sabotage.

- Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu. Men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, sagde hun.

/ritzau/