”Ekstremt styrende”: Statsministeriet kritiseres for indblanding i valg af medlemmer til dødsvalg

Der rettes atter kritik af det i forvejen stormombruste dødsudvalg.

I dag kan Altinget nemlig fortælle, at Statsministeriet har været involveret i valg af medlemmer til Udvalget for en mere værdig død. Det viser en såkaldt aktliste, som netmediet har fået udleveret fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som betjener udvalget.

Af aktindsigten fremgår det, at spørgsmål om udvalgsmedlemmer og indhold af udvalgets kommissorium har været drøftet i Koordinationsudvalget, hvor Statsministeriets og regeringens vigtigste emner bliver vendt.

Udenrigsministeriet, hvor Lars Løkke Rasmussen (Mod) sidder for bordenden som udenrigsminister, er også omtalt få gange i aktlisten, skriver Altinget.

Og endelig fremgår det, at regeringen har været bekymret over en ”mulig udfordring” med sognepræst Kathrine Lilleør, der er udvalgets formand. Hvad denne bekymring bunder i er fortsat uklar, da der ikke er givet fuld indsigt i sagens dokumenter.

Til netmediet ytrer en række borgerlige partier på forskellig vis deres utilfredshed med de nye oplysninger.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, siger eksempelvis, at statsministeren har været "ekstremt styrende og haft et klart ønske om, hvilket resultat det alternative udvalg skal levere".

Statsministeriet og sundhedsminister Sophie Løhde (V) svarer begge, at det er ”helt naturligt”, at de har været involveret i valget af medlemmer og udformningen af kommissoriet, da udvalget er nedsat af regeringen.

Kristeligt Dagblad har på det seneste også kunnet dokumentere, hvordan dødsudvalget helt fra begyndelsen har haft et stålsat fokus på at få regeringens dødshjælpsdrøm indfriet.

I begyndelsen af sidste uge skrev avisen således, at to medlemmer af udvalget havde valgt at trække sig, fordi de mente, at der herskede ét ufravigeligt fokus: at opstille konkrete modeller for, hvordan aktiv dødshjælp og assisteret selvmord kan indføres i Danmark.

Sygeplejerske Jesper Grud Rasmussen og læge Emma Helledies exit skete efter, at de nu to tidligere medlemmer havde sendt et åbent brev til sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Da medlemmerne trådte ud, vakte det også politisk debat.

Én af de mange, som rettede kritik mod udvalget og regeringen, var sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen (Ddem).

”Det bekymrer mig, at løsningen sådan set er defineret. Det er problematisk, hvis det, som det tegner til, er en bestillingsopgave fra statsministeren for at komme med noget, der bakker op om det, statsministeren fik sagt på Bornholm sidste år,” sagde han sidste uge til Kristeligt Dagblad med henvisning til, at statsminister Mette Frederiksen (S) på Folkemødet sidste år erklærede, at hun er tilhænger af aktiv dødshjælp.