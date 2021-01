Statsministre har før brugt nytårstalen offensivt

* Første gang, en dansk statsminister holdt nytårstale, var i 1940. Her opfordrede socialdemokraten Thorvald Stauning i skyggen af Anden Verdenskrig borgerne til at holde fast i fællesskabet.

* Efter krigen blev det en fast tradition, at statsministeren holdt nytårstale til borgerne. I 1961 blev talen for første gang vist på tv.

* Nytårstalen giver statsministeren en mulighed for at tale uimodsagt til en stor del af nationen i 15 minutter. Det har skiftende statsministre brugt til at forklare regeringens politik, lancere nye politiske initiativer eller kritisere politiske modstandere.

* I 2002 brugte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) talen til at lancere sit opgør med "statsautoriserede smagsdommere".

* I 2011 brugte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der havde overtaget posten som regeringschef efter Fogh, talen til et opgør med den politisk ømtålelige efterløn.

* I 2015 - der var valgår - sluttede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) sin tale med budskabet "Vi skal passe på det Danmark, vi kender". Dagen efter skød Socialdemokratiet en storstilet kampagne i gang med samme slogan.

