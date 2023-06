Statsrevisorer er bekymrede for mulig tabt efterforskning

Utilfredsstillende.

Sådan lyder Statsrevisorernes konklusion på Justitsministeriets indsats for at understøtte politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet fra 2019 til 2022.

Statsrevisorerne retter blikket mod Rigspolitiets specialenheder NC3 og NCIK.

Og de "lever ikke i tilstrækkelig grad" op til hensigten om at bistå politikredsene med indledende efterforskning i perioden.

Desuden ligger sager om økonomisk it-kriminalitet for længe, inden de sendes til videre efterforskning i politikredsene.

Konsekvensen er, at der er risiko for, at efterforskningspotentialet går tabt - især i sager om økonomisk it-kriminalitet.

- Statsrevisorerne finder det bekymrende, at efterforskningen er tilrettelagt på en måde, der medfører risiko for, at efterforskningspotentialet kan gå tabt. Det kan krænke borgernes retsfølelse, lyder det.

I 2019 gennemførte specialenheden NC3 en indledende efterforskning i stort set alle sager om digitale seksualforbrydelser.

Men i 2022 blev det kun gjort i 15 procent af sagerne om grooming og sextortion og i seks procent af sagerne om digitale sexkrænkelser.

Dog har enheden i stort set alle sager om seksuelt misbrug af børn på nettet gennemført indledende efterforskning.

Samtidig er sagsbehandlingstiden faldet markant i NC3 fra 44,2 dage i 2019 til 2,7 dage i 2022.

- Det indikerer, at NC3 prioriterer at sende sagerne hurtigt ud i politikredsene frem for at foretage den indledende efterforskning, som tiltænkt.

- Det bidrager ikke til en effektiv brug af ressourcer, fordi NC3 dermed skal videresende alle sager til politikredsene, uanset om de har et efterforskningspotentiale, lyder det.

I 2022 henlagde politikredsene mere end halvdelen af de sager om digitale seksualforbrydelser, som de fik fra NC3.

